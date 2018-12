E' nato Italia in comune, Pizzarotti presidente

«Con Italia in Comune cerchiamo di dare agli elettori un’alternativa» e «abbiamo l’ambizione, forse è più grande di noi, di osare e avere un’Italia migliore». Lo ha detto Federico Pizzarotti, presidente di Italia in Comune e sindaco di Parma, che nel pomeriggio ha presentato a Milano il partito, fondato con il collega sindaco di Cerveteri Federico Pascucci, e i coordinatori regionali Francesco Manella e Simonetta Flaccadori. Nella sala della Confcommercio di Corso Venezia, ad ascoltare, anche l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia.

Il «partito dei sindaci che trovano soluzioni» e «delle buone pratiche», lo chiamano i fondatori, punta alle prossime elezioni regionali ed europee. Pizzarotti, ex 5stelle, esclude al momento una sua candidatura e per eventuali alleanze vede all’orizzonte i Verdi. «Stiamo dialogando con loro per confrontarci e sono convinto che su temi ambientali e sociali abbiamo visioni compatibili», ha spiegato. In ogni caso, ha aggiunto «spero non si arrivi alle elezioni troppo in fretta: non possiamo perdere scadenze elettorali e cercheremo di essere pronti, ma non butteremo dentro gente a caso solo per presentarci».

Nella Carta dei Valori, su cui si costruirà il programma, tre punti cardine: ambiente («dimenticato dall’agenda politica di questo Paese», ha detto Pizzarotti), istruzione e riforma dello Stato. Senza dimenticare il territorio: «bisogna riportare al centro il territorio, manca la percezione della realtà. Il Pd da Renzi in poi ha abbandonato le sezioni, noi cerchiamo di aprirle, di avere un contatto e incontro con i quartieri e con i cittadini», concluso il sindaco di Parma.