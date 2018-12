Piano Neve: sono usciti 20 spazzaneve nella notte. Sparso il sale sulle strade principali

Sono proseguite la scorsa notte, durante l'ultima nevicata, le operazioni di spargimento di sale sulle principali arterie cittadine e nei punti sensibili come rotatorie, ponti, svincoli, in prossimità dei plessi scolastici e degli edifici pubblici e nelle zone mercatali.

Il Comune ha reso noto che "sono usciti una ventina di spazzaneve per la rimozione della coltre bianca nel tratto di tangenziale di competenza del Comune di Parma e per le operazioni di spazzamento neve nella zona sud ovest della città (Carignano, Corcagnano e Vicofertile)".

NUMERO VERDE: 800484896 per segnalazioni e info.

Sono 241 i mezzi pronti ad entrare in azione in caso di nevicate per far fronte alle gelate, sono coinvolti 105 tra tecnici e operai spalatori: per la precisione 79 operai spalatori e 26 tecnici. I mezzi comprendono 158 spartineve, 10 pale per caricamento e spalatura, 51 autocarri, 22 mezzi spargisale e spargi cloruro. Per fare questo, l'Amministrazione ha stanziato 1 milione e 200 mila euro.

La città è stata divisa in cinque zone per rendere organico e efficace l’operatività del Piano stesso: la Zona 1 comprende gli svincoli delle tangenziali, la Zona 2 la grande viabilità, la Zona 3 il Centro Storico, la Zona 4 la parte Sud della città e la Zona 5 la parte Nord della città.