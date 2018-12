Aeroporto: la Regione farà nuovi investimenti. La Provincia venderà le sue quote Sogeap

La Regione Emilia-Romagna è pronta ad effettuare ulteriori investimenti sull’aeroporto, oltre ai 12 milioni di euro già annunciati. E' quanto emerso dal Consiglio provinciale di questa mattina. Il consigliere con delega alle Partecipate Gianpaolo Cantoni è stato in Regione nei giorni scorsi a Bologna per parlare dell'aeroporto Verdi. La Provincia, ha detto, venderà le proprie azioni di Sogeap a conclusione dell’investimento di potenziamento per 12 milioni di euro.