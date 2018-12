Il Comune: "No ai botti tutto l’anno a Parma, non solo a Capodanno"

Nel Comune di Parma, con l’approvazione del nuovo regolamento urbano, botti, petardi e fuochi d’artificio saranno vietati in tutta la città, tutto l’anno, non solo a capodanno. In particolare sono vietati nel centro storico, o dove siano presenti persone, animali, vicino ad abitazioni o ovunque possano recare disturbo, danno o molestia ( art. 8 bis del Regolamento Polizia Urbana). Il Comune in questo modo tutela il benessere degli animali e dei cittadini.

Lo dice una nota del municipio, che prosegue:

Il Comune di Parma ha condiviso l'iniziativa con i Comuni della Provincia ed ha trovato massimo sostegno. Questo nuovo regolamento non vuole essere un banale divieto ai botti ma vuole sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sicurezza e della tutela della salute delle persone, degli animali e dell'ambiente.

Vengono concessi i giochi pirotecnici a basso rischio, come stelline, bengala, fontane, vulcani e ghirlande, quelli più diffusi che appartengono alle categorie F1 ed F2 secondo la normativa europea. Vietate le tipologie F3 ed F4, le più pericolose, il cui uso improprio può essere anche letale.

Ogni cittadino potrà segnalare i trasgressori alla norma del Regolamento alla Polizia Municipale oppure può scrivere alla mail benessere.animale@comune.parma.it per qualsiasi chiarimento o bisogno.

L’iniziativa è sostenuta dall’associazione animalista OIPA Parma.