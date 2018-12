Pediatria, gli ambulatori di Cardiologia e Allergologia passano al 2° piano del Cattani

Sono operative al secondo piano del padiglione Cattani le attività di specialistica ambulatoriale della Cardiologia pediatrica e dell’Allergologia pediatrica, dirette rispettivamente da Bertrand Tchana e Carlo Caffarelli. Ambienti più ampi sia per la cardiologia con 3 ambulatori e 1 sala per la refertazione che per l’allergologia con 3 spazi ambulatoriali, complessivamente 3 locali in più rispetto alla precedente e provvisoria collocazione all’Ospedale dei Bambini.

Dopo la chiusura definitiva del vecchio padiglione pediatria, nel novembre 2017, le attività ambulatoriali erano state infatti spostate in via temporanea all’Ospedale dei Bambini. Con questo trasferimento prosegue il progetto di raggruppamento delle attività specialistiche pediatriche, già iniziato con la collocazione al Cattani della Fibrosi cistica e della Fisiopatologia respiratoria infantile. Gli ambienti lasciati liberi all’Ospedale dei Bambini ospiteranno la Terapia intensiva pediatrica, una nuova area ad alta intensità di cura, che completa il progetto originario dell’Ospedale Pietro Barilla, con box singoli, un’area di lavoro e monitoraggio open space oltre a locali per medici e infermieri. Il progetto di realizzazione della Terapia intensiva pediatrica partirà nel 2019.