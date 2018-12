Addio ad Atos Sassi, il sopravvissuto che affidava la memoria di Dachau ai ragazzi

Avrebbe voluto continuare a raccontare, a tramandare cosa significa l'orrore, l'orrore creato dagli uomini. Se ne è andato a 93 anni Atos Sassi, sopravvissuto al campo di concentramento di Dachau dopo essere fuggito al reclutamento della X Mas.

Originario di Suzzara, era un bambino quando la famiglia si trasferì a Parma. Diplomatosi in una scuola legata alle Officine Reggiane, dove costruivano apparecchi aerei, fu subito ingaggiato. Fino a quando, nel '42 la fabbrica fu bombardata. «Mi sono salvato, ma avevo perso il lavoro - aveva raccontato di recente alla Gazzetta -. Cercai qualcosa a Parma, e nel frattempo arrivò la cartolina per partire soldato». Per sfruttare la sua esperienza professionale fu destinato al reparto motoristi della regia Marina a La Spezia. Ma l'8 settembre del 1943 scelse di disertare invece di unirsi a combattere coi tedeschi. Fu catturato al suo arrivo a Parma insieme a un amico parmigiano. Ebbero la possibilità di scegliere: l'arresto immediato o un periodo di lavoro in Germania, e loro scelsero la Germania. A raccontarlo, sorrideva amaro della propria ingenuità di allora: «Quando ci dissero di preparare la valigia, la facemmo per davvero...». Ci vollero dieci giorni di viaggio su un vagone bestiame per ritrovarsi a Dachau. Il resto furono 18 mesi di disumanità, di fame e di lotta per sopravvivere. Pesava 40 chili quando arrivarono a liberare il campo.

Al ritorno a Parma si costruì la sua nuova famiglia, fece carriera in una assicurazione e negli ultimi anni - lui che tanti ricordi non li aveva mai voluti nominare, nemmeno alla figlia Daniela, aveva accettato di parlare agli studenti e di lasciare una preziosa testimonianza.

I funerali saranno celebrati oggi alle 14.10 partendo dalla Città di Parma per la chiesa di via Milano.