L'aereo che dovevano prendere dirottato a Bologna causa nebbia: "E noi lasciati qui"

"Saremo bloccati qui almeno fino a sera. Ma è possibile?". La telefonata arriva in redazione a metà mattina: "Dovevamo partire con il volo Ryanair per Cagliari alle 8.30 del mattino, partiremo forse alle 20.45". Inutile dire che i programmi di vacanza e di ore in famiglia sono stati ridimensionati e la rabbia è tanta. "Ci hanno detto che l'aereo non è potuto atterrare causa nebbia e che è stato dirottato a Bologna. Da lì è ripartito - vuoto - per Cagliari e noi partiremo forse stasera. Può immaginare come siamo arrabbiati. Perché non hanno fatto in modo di portarci a Bologna e farci partire prima?".

Foto d'archivio