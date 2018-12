La divisione Polizia Amministrativa della Questura di Parma è stata impegnata in controlli per prevenire gli incidenti legati al Capodanno. Gli agenti della Polizia di Stato hanno lavorato su due fronti: da un lato attraverso i controlli sugli esercizi commerciali che vendono materiale pirotecnico, dall’altro controllando che i luoghi di spettacoli aperti al pubblico, come le discoteche, rispettino i limiti di affluenza e le normative di sicurezza ed antincendio.

In tutto sono stati controllati 6 esercizi commerciali: dai controlli è emerso il corretto rispetto della normativa sui fuochi d'artificio.

Sono state controllate due discoteche. Anche in questo caso non sono state verificate irregolarità. La capienza massima di persone è stata rispettata, così come i dispositivi di sicurezza, verificati dai Vigili del fuoco.