Quel gran divertimento di lanciare botti nei cassonetti: sei incendi in una notte

Da Viale Villetta a via San Leonardo, da strada Bassa dei Folli al Ponte di Mezzo, da via Picasso a via Malaspina. Dev'essere veramente contagioso il divertimento di lanciare botti nei cassonetti. Così divertente da voler coinvolgere anche chi - i vigili del fuoco, ad esempio- era al lavoro per garantire un presidio di sicurezza in città. Sono sei le chiamate arrivate tra la tarda serata di ieri e le prime ore del nuovo giorno al 115 per incendi di cassonetti provocati dal lancio all'interno di botti. Un pessimo proposito per il nuovo anno.