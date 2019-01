Brindisi amaro in borgo delle Grazie, per sei famiglie la prima notte dell'anno è al freddo

La richiesta di intervento è arrivata ai vigili del fuoco poco dopo le 2.30: un incendio in una palazzina di borgo delle Grazie. Un incendio causato da un problema alla tubatura del gas e di modeste dimensioni, ma sufficiente da costringere i vigili del fuoco a chiudere sei utente. Notte al freddo, dunque, per altrettanti nuclei di residenti, che hanno dovuto trovare soluzioni alternative per reagire al brindisi amaro.