Giallo in Val Camonica, scompare famiglia parmigiana. Ritrovati, stanno bene

Giallo a lieto fine stanotte per una famiglia di Parma. Tre persone, padre, madre e una bambina di dieci anni, in vacanza a Ponte di Legno, in Alta Val Camonica, usciti al mattino per una passeggiata, non avevano segnalato né itinerario e nemmeno la decisione improvvisa di dormire, senza fare rientro, al bivacco. Un conoscente, non vedendoli rientrare, ha dato l'allarme. A rendere più preoccupante la situazione il ritrovamento della loro auto in un parcheggio. Da lì i tecnici del Soccorso alpino, V delegazione Bresciana, con quattro squadre territoriali, hanno cominciato a battere i sentieri della zona e a verificare la loro presenza in alcuni rifugi e bivacchi. Li hanno trovati poco prima delle cinque di stamattina, stavano bene e così li hanno accompagnati a valle.