Qualità dell'aria: valori sotto il limite, niente blocco straordinario

Qualità dell'aria: valori sotto il livello limite, niente misure emergenziali. I dati relativi alla qualità dell'aria,secondo il bollettino Arpae di oggi, giovedì 3 gennaio, si sono mantenuti entro i limiti di legge per cui non scatteranno da domani le misure emergenziali che vengono di norma adottate a seguito degli sforamenti del valore limite giornaliero del PM10, per tre giorni consecutivi.

Lo dice una nota del Comune, che prosegue:

In base a quanto stabilito dal Pair (Piano Aria Integrato Regionale), il meccanismo prevede che, a seguito del superamento continuativo del Pm10 nei tre giorni antecedenti l’emissione dei bollettini Arpae del lunedì e del giovedì, vengano disposte le misure emergenziali da parte del Comune. Lunedì 7 gennaio verranno, pertanto, aggiornati i dati Arpae a seguito dei quali il Comune adotterà eventuali provvedimenti. Possono, quindi, circolare gli autoveicoli alimentati a benzina omologati Euro 2 o superiori;autoveicoli con alimentazione diesel omologati Euro 4 o superiori. Restano invariate le limitazioni al traffico per le auto più inquinanti che non possono entrare nell'anello delle tangenziali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30. alle 18.30, fino al prossimo 31 marzo.