Viale Mariotti e via Garibaldi, dall'8 gennaio operativi (multe comprese) i nuovi “Varchi Bus”

Saranno operativi, con contestuale attivazione delle modalità sanzionatorie, da martedì 8 gennaio, due nuovi “Varchi Bus”, telecamere per il controllo elettronico delle corsie preferenziali posizionate rispettivamente su viale Mariotti, direzione Nord e su via Garibaldi direzione Sud. Dopo un alcuni mesi di sperimentazione, quindi, per coloro che contravvengono al divieto di percorribilità delle due corsie preferenziali, scatteranno le sanzioni in automatico. La sanzione per l'infrazione è di 81 euro (oltre a 18 euro per spese di notifica), ridotta a 56,70 euro, più spese di notifica di 18 euro, se pagata entro 5 giorni.

L'assessore alle Politiche di Sostenibilità Ambientale, Tiziana Benassi, dichiara: “Due nuovi varchi – uno sul Lungoparma e l’altro su via Garibaldi – per garantire il regolare flusso degli autobus nelle corsie loro riservate. Ci si lamenta spesso dei ritardi dei mezzi pubblici. In molti casi la causa dei rallentamenti è dovuta all'uso improprio che le auto private fanno delle corsie preferenziali, ovvero delle corsie riservate agli autobus. Rendere il trasporto pubblico più efficiente e attrattivo - obiettivo della Riforma della Mobilità condivisa con i parmigiani - vuol dire anche agevolare e velocizzare il percorso degli autobus, renderlo più scorrevole.”



Il varco su viale Mariotti, posto in prossimità di palazzo Medioli, controlla la corsia preferenziale istituita oltre due anni fa e finalizzata a mantenere più fluida, per i mezzi di trasporto pubblico, la percorrenza del Lungoparma, attraversato, specie in direzione Nord, da incrocio via Mazzini verso la stazione ferroviaria, da molte linee urbane ed extraurbane. La corsia su viale Mariotti in direzione Nord (così del resto come quella su viale Toscanini in direzione Sud) e' in vigore 7 giorni su 7 con gli stessi orari della ZTL, cioè dalle 7.30 alle 19.30. Nulla cambia quindi con l introduzione dell'occhio elettronico come regolamentazione generale del traffico della zona.

Il varco su via Garibaldi controlla la corsia preferenziale in direzione Sud, cioè dalla Stazione al Teatro Regio, ed è posto in angolo con via Bodoni. È in vigore 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Controlla la corsia preferenziale bus di via Garibaldi, in vigore da più di vent'anni.

I due nuovi varchi per controllo corsie Bus si aggiungono ai 7 già in funzione da tempo e posizionati, rispettivamente, in: via Repubblica, ingresso da piazzale Vittorio Emanuele in direzione ovest; via D'Azeglio, ingresso da piazzale Santa Croce in direzione est; via Zarotto, dopo intersezione via Sidoli direzione nord; ia Montebello, ultimo tratto verso via Rustici; Barriera Bixio, ingresso da piazzale Barbieri verso via Bixio e in Stazione, lungo viale Falcone/Borsellino, direzione risalita su via Bottego (n.2)

Il varco bus tutela la sicurezza stradale ed in particolare facilita il mezzo pubblico, garantendo agli aventi diritto la fruizione delle corsie preferenziali dedicate che rappresentano uno degli elementi cardine cittadino per il miglioramento del Trasporto Pubblico, unitamente al rinnovamento del parco mezzi e all'attrattività del tipo di trasporto, facilitandone l'uso e rendendo più agevole la percorrenza.