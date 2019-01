Cinghiali sull'A1 provocano maxi-schianto: ancora in Rianimazione al Maggiore un 40enne

«I gestori delle autostrade devono garantire la sicurezza e la percorribilità dedicando cura e attenzione alla manutenzione delle protezioni ai margini della strada, tenendo conto che la presenza dei cinghiali e delle specie nocive è in crescita esponenziale da circa un decennio. Lo afferma Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, a proposito dell’incidente lungo l’A1 a Lodi provocato dall’attraversamento di un gruppo di cinghiali, dove è morto Slavomir Lombardi, residente a Castelnuovo Rangone.

«Il cordoglio e il dolore che esprimiamo ai familiari - aggiunge - deve essere accompagnato da una seria riflessione su come migliorare gli interventi di controllo sulla fauna selvatica perchè la presenza di animali sulle strade a grande percorrenza preoccupa sempre di più anche nel modenese».

Intanto è sempre ricoverato in Rianimazione all’ospedale di Parma uno dei feriti nell’incidente, un 40enne di Lecce.