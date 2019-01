Albertelli-Newton, prima campanella (senza inghippi) per la "navetta" degli alunni

Prima campanella per la "navetta" dei circa 300 alunni della Albertelli-Newton, che - causa cantiere - fino alla fine dell'anno scolastico frequenteranno le lezioni nella sede provvisoria di via D'Azeglio.

Per garantire la loro sicurezza all'andata e al ritorno, hanno debuttato (senza particolari disagi) anche le modifiche alla viabilità in via Casa Bianca, tra via Leonardo da Vinci e via Giuseppe del Campo, che prevedono l'istituzione del divieto di transito dalle 8 alle 8.45 e dalle 16.40 alle 17.20, dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 7 gennaio, fino alla fine dell'anno scolastico".

Sono esclusi i mezzi di soccorso in caso di emergenza, i mezzi “Happy bus” e gli autobus adibiti al trasporto degli studenti; i veicoli a servizio di persone invalide dirette ai plessi scolatici e di studenti con inabilità temporanea muniti di apposita attestazione rilasciata dal dirigente scolastico.

E' consentito l'accesso in via Casa Bianca, con obbligo di svolta a destra, ai veicoli in uscita da via Pozzi. Per il parcheggio all'intersezione tra via Casa Bianca e via Leonardo da Vinci è prevista l'istituzione del divieto di transito in corrispondenza dell'accesso in via Casa Bianca dalle 8 alle 8.45 e dalle 16.40 alle 17.20, dal lunedì al venerdì. E' altresì prevista la destituzione del senso unico all'interno del parcheggio e la contestuale istituzione del doppio senso di circolazione. E' inoltre contemplato l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che percorrono via Leonardo da Vinci, da parte dei veicoli che escono dal parcheggio.