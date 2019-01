Oggi anche a Parma si festeggia il Natale ortodosso

Oggi è Natale. Almeno per i fedeli ortodossi. Ieri in tanti hanno festeggiato l’importante ricorrenza nel giorno della Vigilia. A Parma sono infatti presenti migliaia di fedeli di fede ortodossa che - appartenendo a luoghi e tradizioni diverse - celebrano le festività seguendo due calendari distinti. Una parte consistente degli ortodossi festeggia il Natale «in ritardo» rispetto ai cattolici (quasi in concomitanza con la nostra Epifania, il 7 gennaio per l’esattezza) perché segue il calendario giuliano, sfasato di tredici giorni rispetto a quello gregoriano. Una minoranza importante (circa il 20-30%) invece, ricorda l’importante ricorrenza secondo il nostro calendario. Si tratta soprattutto di greci, rumeni e bulgari. Per questo motivo le celebrazioni del periodo natalizio dei fedeli ortodossi sono state doppie, una parte a Natale e una parte per l’Epifania. Il numero di fedeli ortodossi è molto elevato, ma in costante mutamento. In città sono presenti varie comunità ortodosse. Quella di San Nectario (borgo della Posta) è composta soprattutto da moldavi, rumeni, ucraini e greci. La chiesa di Santa Maria Maddalena (dedicata a San Nectario dalla comunità ortodossa) è stata concessa in uso nel '95, per volere dell’allora vescovo Benito Cocchi. Per dieci anni, anche a causa dell’assenza di un parroco fisso, le funzioni sono state celebrate saltuariamente. A marzo del 2005 la parrocchia è stata affidata a padre Dimitri Doleanschii, originario della Moldavia, sposato e padre di tre figli. Da alcuni anni è attiva anche la chiesa dei Santi Zaccaria ed Elisabetta (chiesa di Santa Maria del Quartiere, in piazzale Picelli), guidata da padre Gavril Ciprian. Dal 2002 è infine presente in città la chiesa ortodossa etiope, che conta oltre settecento fedeli tra Parma e provincia. In passato le celebrazioni domenicali venivano ospitate nella chiesa di Sant’Antonio, in via Repubblica, da qualche tempo invece il punto di riferimento è diventato San Pietro d’Alcantara, concesso in comodato dalla diocesi la domenica.