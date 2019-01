Auto a fuoco in un'area condominiale: il rogo coinvolge altri 7 veicoli. Danni al palazzo

Le cause sono ancora da ricostruire: ci penseranno i vigili del fuoco, che nella notte sono intervenuti in via Ildebrando Cocconi per un'incendio che ha distrutto un'auto. La macchina era parcheggiata sotto una tettoia, nell'area condominiale di una palazzina e - forse a causa dell'orario, l'1.30 circa - le fiamme hanno avuto il tempo di propagarsi anche ad altri sette mezzi: sei auto e una moto. Danni al palazzo, con vetri rotti e tapparelle sciolte, e anche a una fabbrica confinante.