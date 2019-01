Visite speciali per i nostri abbonati: il primo "tesoro" subito tutto esaurito

Pietro Barilla raccontava, a chi gliene chiedeva ragione, che l’idea di collocare le opere negli spazi interni ed esterni dell’azienda, gli era venuta quando, una volta, entrato in un importante ufficio di Basilea, aveva visto appeso nell’ingresso una tavola fondo oro e a lato un quadro di Picasso. La cosa gli aveva fatto molta impressione stimolando in lui il desiderio, forse preesistente, che si dovesse far entrare nel luogo di lavoro l’opera d’arte; anzi, come egli stesso diceva, che si dovesse «trasferire nell’azienda lo spirito dell’arte». E la visita guidata alla collezione di Pietro Barilla oltre seicento opere fra dipinti e sculture, in parte collocate negli uffici dell’azienda, a Pedrignano, è il primo appuntamento che riserviamo ai nostri abbonati.

Vista l'eccezionalità dell'occasione e del luogo, erano 50 i posti disponibili, e sono andati esauriti sin dal primo mattino. Già da febbraio ci saranno nuove iniziative che ci permetteranno di accontentare un maggior numero di lettori abbonati. Ricordiamo che potrà partecipare alla visita solo chi ha ricevuto l'email di conferma e che è raccomandata la puntualità.



La visita sarà accompagnata da Giancarlo Gonizzi, curatore della collezione. Prevede due turni, della durata di un’ora e mezza l’uno. Chi partecipa al primo turno deve presentarsi alle ore 9,15. Chi partecipa al secondo turno deve presentarsi alle 10,45.

La visita si svolge sia in esterni che all’interno per cui è consigliato indossare scarpe comode. Qualora vi fossero persone con problemi motori o in carrozzina, è necessario avvertire preventivamente per attivare il servizio di accoglienza.

Non è consentito fare foto. Dopo l’appello iniziale, il gruppo si muove in maniera compatta. Non è possibile effettuare la visita in maniera autonoma.

E’ necessario raggiungere la sede Barilla di Pedrignano, in via Mantova 166, con mezzi propri.

Chi arriva in auto, deve percorrere il lungo viale di accesso fino alla sbarra della portineria centrale e, a quel punto, girare a sinistra ed entrare nel parcheggio visitatori (premere bottone della colonnina per alzare la sbarra).

Chi arriva in bus, scende alla fermata Stabilimento Barilla, a pochi metri dalla portineria.

Il ritrovo per tutti è nel piazzale antistante la portineria centrale.