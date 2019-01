Il gusto batte la politica: ma le scarpette di Sant'Ilario hanno il tacco a destra o a sinistra?

Sant'Ilario, festa del patrono di Parma, volge al termine. Tra lirica, eccellenze parmigiane, bilanci e progetti, fede ma anche tradizione c'è anche la cucina. Protagoniste le scarpette di Sant'Ilario. Con un dubbio...amletico posto dal gazzareporter David con ironia e invito a gustarle: «Probabilmente non sono molto attento, ma solo stamattina, mettendo ben distese le scarpette che ho comperato in due pasticcerie, ho visto che ce ne sono di due tipi: tacco verso destra o verso sinistra. Dopo tantissimi anni, me ne sono accorto solo ora. Il dubbio più grande è però capire quali siano le scarpette di destra e quali invece quelle per il piede sinistro. A questo dubbio, però, non ci può essere soluzione. E ci saranno pasticcerie che vendono solo scarpette di un tipo oppure è "obbligatorio" venderle entrambe?». Un dubbio più "gustoso" che politico.