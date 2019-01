Rubano all'Eurosia: arrestate tre donne, oggi il processo per direttissima

Saranno processate oggi per direttissima le tre donne romene scoperte ieri dagli addetti alla sicurezza dell’Ipercoop Eurosia mentre rubavano merce per circa 200 euro (profumi, giocattoli e altro). Sono state arrestate dagli agenti delle Volanti, che perquisendole hanno anche scoperto che poco prima una di loro aveva asportato capi di abbigliamento per 60 euro in un altro negozio del centro commerciale.

Sempre l’attività delle Volanti ha portato sabato a individuare quattro giovani (un parmigiano e tre marocchini) intenti a fumare hashish su un’auto nel parcheggio dell’Eurotorri. Dal controllo del veicolo è spuntato un panetto di stupefacente di 21 grammi. I quattro sono stati tutti denunciati per spaccio.