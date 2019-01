Pizzarotti all'attacco: "Questo governo toglie a Parma 1,9 milioni per i servizi alla persona"

«Il governo del Cambia-Mento taglia ai parmigiani 1,9 milioni di euro. Mica soldi che servono per grandi opere: sono fondi per i servizi alla persona. Quelli che si dicevano dalla parte delle periferie tolgono alle periferie e destinano a Roma». Lo scrive il sindaco di Parma Federico Pizzarotti in un post su Fb in cui aggiunge: «Fanno la stessa cosa che faceva il governo tecnico di Monti: tagliano alle città». «Risponderemo con fermezza. Non un solo euro deve andare via da Parma» continua il sindaco, ex M5s.