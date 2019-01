Fondazione Barilla: "Con Lancet per una dieta sana e sostenibile"

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - «Condividiamo e sosteniamo» le conclusioni dello studio realizzato dalla Commissione EAT-Lancet fornisce una vera e propria guida scientifica per una dieta sana e sostenibile con l’intenzione di trasformare il sistema alimentare. Così la Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (Bcfn) in una nota. Per Bcfn «il nuovo rapporto della Eat Lancet Commission dimostra ancora una volta come occorra cambiare urgentemente rotta: l’equilibro tra gli esseri umani e le risorse naturali del pianeta si può ottenere solamente attraverso un’azione trasformativa - sottolinea Anna Ruggerini, Direttore Operativo della Fondazione Barilla - degli attuali sistemi alimentari, mettendo in campo opportunità che già abbiamo a portata di mano: promuovere la conoscenza e le azioni a favore delle diete sostenibili; sviluppare modelli sostenibili sull'uso del suolo in agricoltura, nell’industria, nelle città e nelle comunità; promuovere ricerche e analisi per monitorare i progressi raggiunti da tutti i Paesi e stabilire un benchmark valido e scientifico per i decisori politici; contribuire ad un sistema educativo per promuovere la cittadinanza globale e innovazione».