Giorno della Memoria, tra le iniziative la lectio di Renata Segre

Il Comune di Parma promuove il programma delle iniziative dedicate al Giorno della Memoria 2019, la ricorrenza del 27 gennaio in cui in tutto il mondo si ricordano le vittime dell’Olocausto, nell’anniversario della data in cui le truppe dell’Armata Rossa liberarono i pochi superstiti del campo di concentramento di Auschwitz, in Polonia, nel 1945.

Per l’occasione, l’assessorato alla Cultura pubblica un pieghevole che raccoglie le iniziative realizzate dalle realtà culturali cittadine, con proiezioni cinematografiche, spettacoli teatrali e conferenze, e numerosi appuntamenti rivolti ai più giovani.

Prosegue per il terzo anno consecutivo il progetto delle Pietre d’Inciampo, per cui l’assessorato alla Partecipazione e ai Diritti dei Cittadini, oltre a curare la deposizione di quattro nuove pietre, realizza e distribuisce una mappa su cui sono riportate le posizioni di tutti i sanpietrini d’ottone fino ad ora posizionati a Parma.

Il programma è stato realizzato grazie a: APS Un Villaggio per Crescere, Associazione On/Off, Centro Giovani Scuola del Fare, Centro Studi Movimenti, Cinema Astra, Comunità Ebraica di Parma, Coro Ars Canto Giuseppe Verdi, Fondazione Teatro Regio, Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto”, Istituto Storico per la Resistenza e l’Età Contemporanea – Parma, Lenz Fondazione, Liceo Classico “Gian Domenico Romagnosi”, Servizio Biblioteche del Comune di Parma, Solares Fondazione delle Arti, Teatro del Tempo, Università di Parma.

Di seguito il programma completo degli eventi.

Giovedì 24 gennaio

Cinema Astra, ore 10.00

Un Sacchetto di Biglie

di Christian Duguay (Canada 2017).

Adattamento dell’omonimo romanzo autobiografico scritto nel 1973 da Joseph Joffo, che descriveva la drammatica fuga dell’autore bambino insieme al fratello nella Francia occupata dai nazisti.

Proiezione riservata al pubblico delle scuole. Prenotazioni tramite Agiscuola: tel. 051.254582.

Palazzo del Governatore, ore 16.00

La Memoria nella tradizione ebraica

Lectio magistralis di Renata Segre. A cura dell'Università di Parma, all'interno del ciclo Seminari d'Europa.

Intervengono: Paolo Andrei, Davide Astori, Elena Bonora, Riccardo J. Moretti, Michele Guerra, Rita Messori. Ingresso libero sino ad esaurimento dei posti disponibili.