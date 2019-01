Ennesimo incidente a Corcagnano, in questo caso in centro paese, con un'auto ribaltata e tantissima paura per la persona che era al volante. Fortunatamente il bilancio dello schianto è ben diverso da come l'immagine che pubblichiamo - scattata da una dei componenti del gruppo Massese per la vita - possa far pensare. Il ferito è stato trasportato al Maggiore con ferite di lieve entità. Sul posto la Polizia stradale. L'auto sarebbe finita contro una cancellata, danneggiandola pesantemente, e poi si sarebbe ribaltata.