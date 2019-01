Via Musini, quel via vai da una casa che ha insospettito i residenti: pusher arrestato

Ad avere i primi sospetti sono stati alcuni residenti dell'Oltretorrente. Sono stati loro a riferire alla Questura quegli “strani” movimenti che avevano come teatro un immobile di via Musini. E' lì che entrava e poi usciva con anomala frequenza un uomo di poco più di 20 anni.

Sulla scorta della segnalazione, dettagliata e circostanziata, il personale della Squadra Mobile ha iniziato una serie di servizi di appostamento da cui sono arrivate le prime conferme: l’uomo usciva dall’immobile e, dopo un rapido incontro con persone che lo attendevano non lontano dall'abitazione, rientrava.

Gli agenti della sezione antidroga hanno proceduto all’identificazione di alcune delle persone incontrate, accertando che si trattava di consumatori di cocaina e clienti dell’uomo: clienti abituali che facevano le proprie ordinazioni contattando l’uomo sul cellulare, per poi raggiungerlo quasi a domicilio e concludere la transazione.

Nella tarda mattinata di ieri, i poliziotti lo hanno intercettato nei pressi dell’immobile in via Musini, lo hanno fermato ed identificato come Luvin Azamegbe, nigeriano di 23 anni già noto per precedenti di polizia di spaccio di stupefacenti. Durante la perquisizione della stanza in cui vive, hanno trovato - abilmente nescosti dentro un ombrello - due involucri di forma cilindrica contenenti 24 grammi ca. di cocaina. All’interno dell’armadio, inoltre, sotto i vestiti erano nascosti l 1.590 euro.

L'uomo è stato anche trovato in possesso di una patente di guida contraffatta in cui, accanto alle generalità di un altro ignaro cittadino nigeriano, era stata apposta la sua foto. Portato in Questura e risultato titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato dalla Questura di Ravenna, è stato arrestato per il possesso di sostanza stupefacente finalizzato allo spaccio ed è in attesa del giudizio direttissimo che si celebrerà nella giornata di oggi.