Minacce, insulti e tensione alla biglietteria della stazione: denunciata una 25enne

Identificata dalla Polfer grazie alle immagini di videosorveglianza in stazione, con la collaborazione dei carabinieri di Guastalla. La 25enne, residente infatti nel paese della Bassa è stata poi denunciata alla Procura della Repubblica di Parma per "minacce aggravate" e "ingiurie". I fatti risalgono a qualche mese fa, quando alle 20.30 nella biglietteria della stazione di Parma si presenta una giovane donna che chiede informazioni sull’orario e sul luogo di partenza di un autobus sostitutivo diretto a Guastalla. Ma la risposta fornita dalle addette della biglietteria non è stata giudicata esauriente dalla giovane la quale, in evidente stato di agitazione, ha iniziato ad insultare e minacciare pesantemente le addette, nonostante in coda si trovassero alcuni viaggiatori in attesa del loro turno allo sportello. Situazione che ha prolungato, di fatto, l'attesa di queste persone. Proprio alcuni di questi viaggiatori sono intervenuti per tranquillizzare la giovane che, poco dopo, si è allontanata facendo perdere le proprie tracce. Il motivo della sua rabbia, pare, sia stata la mancanza di informazioni precise, giudicandole "frammentarie", lamentando l'assenza di un immediato servizio, a quell'ora, per raggiungere Guastalla. Una delle addette della biglietteria aveva sporto denuncia verso anonimi. E' stato in un secondo tempo, che la Polfer dopo aver acquisito le immagini video e averle girate ai carabinieri del comando di Guastalla ha individuato la 25enne (pare non nuova ad episodi del genere), denunciandola.