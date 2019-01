Scuola: sabato apertura straordinaria dello sportello dedicato all'iscrizione a FedERa

L'assessorato alla Scuola, guidato da Ines Seletti, ha previsto l'apertura straordinaria, sabato 26 gennaio, dalle 10 alle 12, di uno sportello dedicato all'iscrizione a FedERa, per l’utenza, in municipio in piazza Garibaldi.

Le nuove modalità di iscrizione ai nidi e scuole d’infanzia comunali e private con posti in convenzione e statali del Comune di Parma, per l'anno scolastico 2019/2020, potranno essere effettuate solo on-line, per cui è necessario, in via preliminare, essere in possesso delle credenziali FedERa, rilasciate dal Comune di Parma.