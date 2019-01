Lui, lei e il cognato: la lite finisce a coltellate, arriva la polizia

La lite furibonda è scoppiata tra marito e moglie e "terzo incomodo", tutti di origine marocchina. Il cognato a quanto pare era diventato un ospite un po' troppo assiduo in casa della coppia, che abita in zona via Mantova. Al culmine della "baruffa" il cognato è stato ferito a un braccio dalla lama di un coltello: in casa è arrivata la polizia. Tutti e tre sono stati denunciati.