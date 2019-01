In auto con gli arnesi da scasso: due uomini "scovati" dal software anti-ladri X-Law

L'auto sospetta è stata fermata da una volante stanotte nella zona di via Cagliari e non per caso (il software X-Law aveva segnalato possibili furti proprio in quella zona): a bordo un moldavo e un ucraino (risultato clandestino) con appresso un "interessante" armamentario: piede di porco, guanti, torce elettriche. I due sono denunciati a piede libero, l'ucraino sarà espulso.