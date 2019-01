Otto associazioni ambientaliste: "Preoccupate per la ciclabile nella Parma"

Le associazione ambientaliste Legambiente, Ada (Donne Ambientaliste), Wwf, Fiab (Amici della bicicletta), Enpa, Sodales, Italia Nostra, Parma etica, - si legge in una nota - si sono incontrate ieri sera per discutere ed approfondire la questione della pista ciclabile nella Parma. "Si è discusso delle molte criticità di tale idea progettuale a fronte di minimi, se non nulli, vantaggi. Sono state espresse forti preoccupazioni a riguardo di un intervento che si preannuncia costoso e impattante.

Le otto associazioni si sono impegnate a stilare un documento con osservazioni puntuali e ad organizzare un’assemblea informativa per i cittadini".