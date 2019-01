Buon compleanno Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi!

Sabato 2 febbraio 2019 le Biblioteche del Comune di Parma festeggiano il decimo compleanno della Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi. Per celebrare questo traguardo, la Biblioteca ha in programma un ricco calendario di iniziative rivolte ai bambini, ai lettori e a tutti gli “amici” che hanno accompagnato la Biblioteca Internazionale in questo percorso condividendone la mission e la specifica vocazione internazionale nell'ambito della rete del servizio bibliotecario comunale.



A dieci anni di distanza, la biblioteca desidera festeggiare insieme a tutte le Associazioni, le Comunità, i lettori che hanno reso reale lo slogan “Un ponte tra le culture del mondo”. Grazie a tutti questi “amici” la biblioteca è cresciuta e si è proposta come luogo ideale e concreto di incontro, scambio, conoscenza e dialogo per tante persone dai bambini ai ragazzi, dagli studenti italiani a quelli stranieri, dagli adulti ai meno giovani, divenendo un crocevia di culture, tradizioni e lingue del mondo.



Il programma di iniziative con cui la Biblioteca Ilaria Alpi vuole festeggiare i suoi 10 anni, intende offrire occasioni di festa per grandi e piccini ma anche di incontro ed approfondimento coerenti alla sua vocazione interculturale e alla sua volontà di farsi strumento di dialogo fra le culture del mondo e la nostra città.



Si inizia venerdì 1 febbraio alle 17.30 con la presentazione di Resilient (Contrasto edizioni), il libro in cui il fotografo parmigiano Marco Gualazzini raccoglie i suoi reportage realizzati in Africa dal 2009 al 2018. Si continua mercoledì 6 febbraio alle ore 17.30 con il professorMarco Aime che presenta l’Atlante delle frontiere – muri, conflitti, migrazioni (di Bruno Tertrais e Delphine Papin, add editore – 2018). Sabato 23 febbraio alle ore 17.30 si prosegue con l’inaugurazione della mostra fotografica “Balcani oggi: Bosnia Erzegovina” alla presenza del fotoreporter Sandro Capatti. Un ricco programma di incontri attraverso i quali la biblioteca Ilaria Alpi vuole restituire la sua interpretazione del mondo come una pluralità di culture, di luoghi, linguaggi e persone.



Ma la vera e propria festa di compleanno si svolgerà sabato 2 febbraio. La giornata si aprirà alle ore 10.30 con una Festa dei libri, oltre 200 novità librarie per bambini e ragazzi in italiano e lingua straniera disponibili per il prestito, e con Acchiappa la strega!, una lettura animata ed un atelier creativo dedicato a Cornabicorna rivolto ai bambini da partire dai 3 anni (max 25 partecipanti – è richiesta la prenotazione).

Dopo aver festeggiato con i più piccoli, nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, i protagonisti saranno tutti i lettori e gli amici internazionale della biblioteca che si esibiranno in una kermesse di letture ed esibizioni artistiche. Alle ore 18.30 brindisi di auguri con l'intervento dell'Assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra. Infine particolare attenzione sarà dedicata sia sabato che nei prossimi mesi ad Ilaria Alpi, a cui la biblioteca è intitolata.



Ecco allora che questa giornata rappresenta un’occasione importante non solo per festeggiare insieme ma anche per intessere nuove relazioni, per guardare oltre e riflettere sui grandi temi della contemporaneità in un’ottica di scambio ed arricchimento reciproco.









Programma

Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi -V.lo delle Asse, 5



Venerdì 1 febbraio



Ore 17.30

Marco Gualazzini fotografo parmigiano

presenta

Resilient - Contrasto edizioni, 2019



Dialoga con l’autore

Andrea Gambetta - presidente di Solares Fondazione delle Arti



Sabato 2 febbraio



Ore 10.30

Festa dei libri

oltre 200 novità librarie per bambini e ragazzi in italiano e lingua straniera

disponibili per il prestito



Acchiappa la strega!

Festeggiamo la Biblioteca Internazionale con la lettura animata

ed un atelier creativo dedicato a Cornabicorna

per bambini dai 3 anni

Max 25 partecipanti – è richiesta la prenotazione

Tel. 0521.031984 / 983

bibliotecainternazionale@comune.parma.it

il laboratorio è progettato e condotto da personale esperto in promozione alla lettura,

insieme alla casa editrice Babalibri



Ore 16.30

Festeggiamo con gli amici internazionali della biblioteca

Letture ed esibizioni artistiche



Ore 18.30

Ricordando Ilaria

intervengono i famigliari di Ilaria Alpi



Brindisi di buon compleanno

con l’Assessore alla Cultura del Comune di Parma Michele Guerra



Mercoledì 6 febbraio



Ore 17.30

Marco Aime – scrittore e professore di antropologia culturale presso l'Università di Genova

presenta

Atlante delle frontiere – muri, conflitti, migrazioni

di Bruno Tertrais e Delphine Papin, add editore - 2018





Sabato 23 febbraio



Ore 17.30

Inaugurazione della mostra fotografica

“Balcani: Bosnia Erzegovina”

di Sandro Capatti (fotoreporter)



Introduce e dialoga con il fotoreporter

Luciano Mazzoni Benoni - Giornalista ed Antropologo



La mostra, ad ingresso libero, sarà visitabile presso i locali della Biblioteca Internazionale Ilaria Alpi fino a sabato 23 marzo 2019