B-Factory: inaugura un nuovo spazio sperimentale sull' autismo

Prende avvio il progetto B-Factory, spazio innovativo e sperimentale rivolto alle persone con disabilità, realizzato dal Comune di Parma in co-progettazione con l’associazione Noi Uniti per l’Autismo. Il progetto è frutto di un percorso condiviso con diverse Associazioni del terzo settore del territorio, allo scopo di realizzare un modello di approccio alla disabilità che pone ancora di più al centro della progettazione l’individuo. L'inaugurazione del nuovo spazio, B-Factory, al Cubo di via Porta, è stata una grande festa a cui hanno partecipato il sindaco, Federico Pizzarotti; l’assessore al Welfare, Laura Rossi; il professor Mauro Leoni, supervisore scientifico del progetto; Alessandra Curti, presidente associazione Noi Uniti per l’Autismo, che l’ha definito un luogo aperto al quartiere ed alla città per promuovere una vera inclusione. Con loro anche il presidente del consiglio comunale, Alessandro Tassi Carboni.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Federico Pizzarotti, che ha rimarcato l’originalità di B-Factory: «un progetto e un luogo diverso - ha commentato - per promuovere l'inclusione in un ambiente moderno che unisce pubblico e privato, assieme a tanti soggetti del territorio. Si tratta di un progetto pilota per la città che può costituire un esempio significativo anche per altre realtà».