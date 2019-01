Su 7 minivan di tifosi dello Spal la polizia trova tubi di gomma, petardi e sfollagente: scontro evitato

Uno scontro tra tifosi evitato grazie all’intervento della polizia prima di Parma-Spal.

Nel primo pomeriggio di domenica i poliziotti hanno seguito sette minivan su cui viaggiavano dei tifosi ferraresi che erano riusciti ad arrivare e parcheggiare in via Zarotto. In tutta una cinquantina di spallini che in via Bandini avrebbero potuto venire in contatto con una ventina di tifosi del Parma se non ci fosse stato il pronto intervento dei poliziotti. Gli agenti hanno poi perquisito i minivan dei tifosi ferraresi e sequestrato 52 tubi di gomma, cinque petardi e uno sfollagente di metallo. Su questa vicenda sono ancora in corso indagini.