Quattro locali "nel mirino, sei le violazioni: multe per 3mila euro

Nel mirino un circolo privato in zona martinella ed alcuni bar. Controlli, tra sabato e domenica, della Divisione di polizia amministrativa e sociale e dell'immigrazione con una pattuglie della Municipale, con agenti della Guardia di finanza a 3 operatori dell’Ispettorato del lavoro e operatori dell’AUSL. In un bar di via Langhirano, dopo aver identificato alcuni pregiudicati sono state contestate violazioni amministrative per il divieto di fumo e relativi cartelli, per l'etilometro e relativi cartelli, per un totale di circa 1.300 euro. Anche l’Ausl ha contestato una violazione in materia di igiene (euro 1.000). Sempre durante il servizio, alcuni residenti hanno segnalato musica ad alto volume e schiamazzi (per la presenza di numerose persone) in borgo Palmia. Musica che si sentiva anche in via Cavestro – piazzale del Tribunale. Due gli eventi "responsabili" (l'altro in vicolo San Tiburzio), entrambi affollati. In uno di questi la G.d.F. contestava la mancata emissione di scontrino (sanzione di circa 180 euro). Nel circolo privato di via Martinella, dove si stava svolgendo un'attività danzante con somministrazione di bevande di ogni genere, la Municipale contestava la mancanza di strumento per la misurazione del tasso alcolemico (sanzione di 400 Euro), mentre l’I.T.L. non rilevava irregolarità. Il controllo non ha evidenziato criticità rispetto alla capienza (499 persone max). Sono in corso accertamenti per determinare l’eventuale violazione di altre disposizioni.

ESERCIZI CONTROLLATI 3 + 1 circolo privato.

PERSONE CONTROLLATE 25

VIOLAZIONI ACCERTATE 6

TOTALE SANZIONI € 3.000 CIRCA