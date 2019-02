Ospite illustre a Parma: Gianni Morandi ha cenato con la famiglia alla trattoria "Oca nera" in via Turchi. Il celebre cantante è in città per seguire il figlio Marco, impegnato al Teatro Pezzani nello spettacolo "Se devi dire una bugia è meglio dirla grossa". Nella foto, Morandi con i titolari del locale.