Ecco 57 offerte per chi cerca lavoro

Nuovo appuntamento online con gli annunci dell’Informagiovani di Parma.

AGENZIE 22 ANNUNCI

Per importante azienda in zona Fontanellato (PR) cerchiamo n. 1 MONTATORE TRASFERTISTA con esperienza. La risorsa si occuperà del montaggio e collaudo macchinari e passerà in trasferta al massimo un centinaio di giorni all'ano. La tipologia contrattuale verrà definita a seguito del colloquio.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 TECNICO INSTALLATORE JUNIOR. La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione impianti elettrici e di videosorveglianza. Preferenziale diploma elettrico o elettronico. Si richiede disponibilità a trasferte. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento diretto in azienda.

Per importante azienda Cliente operante nel settore ICT, ricerchiamo: n. 1 SISTEMISTA ICT SENIOR. Mansione: sistemista hardware software reti e sistemi operativi Zona di lavoro: Parma Requisiti: diploma tecnico, pregressa esperienza nella mansione, competenze sistemistiche hardware software reti e sistemi operativi Contratto: somministrazione a tempo determinato scopo assunzione

Per importante azienda in zona Fontanellato (PR) cerchiamo n. 1 DISEGNATORE MECCANICO. La risorsa sarà inserita in ufficio tecnico composto da quattro persone e si occuperà di disegno con utilizzo di ME10 e SolidWorks. La tipologia contrattuale verrà definita in seguito al colloquio.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 TECNICO DI PROCESSO per organizzazione trasferte con conoscenza lingue inglese e francese. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Mezzani (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLA MANUTENZIONE ELETTRICA BASE. Si richiede diploma tecnico e minima esperienza in ambito elettrico. Si richiede patentino carrello elevatore.

Per importante azienda in zona Mezzani (PR) ricerchiamo 1 ADD. ALLE MACCHINE AUTOMATICHE. La risorsa si occuperà di impostare, azionare le macchine e seguirà il processo fino allo scarico del pezzo finito. Il candidato ideale ha minima esperienza in ambito metalmeccanico. Richiesto patentino carrello elevatore

Per importante azienda in zona Parma (PR), operante nel settore ricambi auto, ricerchiamo ADD. AL MAGAZZINO RICAMBI. La risorsa sarà inserita il magazzino per attività di stoccaggio pezzi, interfaccia clienti e consegne. Si richiede qualifica meccanica e domicilio in zona.

Per importante azienda in zona San Polo di Torrile (PR) ricerchiamo 1 AUTISTA CON PATENTE C E CQC. La risorsa si occuperà di consegne con furgoni telonati e all'occorrenza sarà adibito a mansioni di magazzino e produzione. Il candidato ideale conosce perfettamente il territorio, ha esperienza nell'uso cronotachigrafo ed è disponibile a trasferte giornaliere nel Nord Italia.

Per importante azienda del settore chimico in zona San Polo di Torrile (PR), ricerchiamo OPERATORI CHIMICI da adibire alla conduzione impianti di produzione. Il candidato ideale possiede qualifica o diploma chimico ed è disponibile a lavorare sui tre turni. Si offre contratto iniziale in somministrazione con ottime possibilità d'inserimento in azienda.

Per importante azienda in zona Parma (PR) cerchiamo n. 1 ADD. AMMINISTRAZIONE con buona conoscenza della lingua inglese. Requisito l'appartenenza alle categorie protette L. n.68/99. Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato con ottime possibilità di assunzione diretta in azienda.

Per importante azienda in zona Gattatico (RE) si ricerca ADD. ALLA CONTABILITÀ. Il candidato ideale ha buona esperienza nella mansione. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con ottime prospettive di inserimento in azienda...

Per importante punto vendita della grande distribuzione in zona Parma (PR) cerchiamo 1 ADD. VENDITE. La risorsa si occuperà del rifornimento scaffali, riordino e pulizie punto vendita e svolgerà attività di cassa. Si richiede disponibilità nel weekend.

Per importante azienda in zona CASALMAGGIORE (CR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con esperienza. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per importante azienda in zona San polo di Torrile (PR), ricerchiamo 1 DIPLOMATO IN AMBITO MECCANICO. La risorsa è in possesso di un diploma tecnico e verrà inserita all’interno dell’ufficio tecnico. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per importante azienda in zona SAN POLO DI TORRILE (PR) ricerchiamo 1 SALDATORE A FILO con minima esperienza nella mansione. Preferibile domicilio in zona. Si offre contratto iniziale in somministrazione.

Per azienda cliente di Parma ricerchiamo MANUTENTORI MECCANICI con precedente esperienza nella mansione su linee di produzione.

Richiesto titolo di studio ad indirizzo tecnico-meccanico, esperienza, ottima manualità, precisione, disponibilità immediata e domicilio in zona. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Disponibilità immediata.

Per azienda cliente settore alimentare di Fontevivo (PR) ricerchiamo MANUTENTORI ELETTROMECCANICI con precedente esperienza nella mansione.

Richiesto titolo di studio ad indirizzo tecnico-elettrico, esperienza, ottima manualità, precisione, disponibilità immediata e domicilio in zona. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Disponibilità immediata.

Per azienda cliente di Collecchio (PR) operante nel settore alimentare, ricerchiamo MANUTENTORI MECCANICI e MANUTENTORI MECCANICI con precedente esperienza nella relativa mansione su linee di produzione. Richiesto titolo di studio ad indirizzo tecnico, esperienza, ottima manualità, precisione, disponibilità immediata e domicilio in zona. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroghe. Disponibilità immediata.

Per Azienda cliente di Mezzani (PR) ricerchiamo PERITI MECCANICI. La risorsa che stiamo cercando ha conseguito il diploma come perito meccanico (o similari) ed ha maturato esperienza con impianti automatizzati. È domiciliata nella zona di lavoro, possiede una buona manualità e una minima conoscenza degli strumenti meccanici. Si offre contratto a tempo determinato con buone prospettive di inserimento.

Hai esperienza nell’assistenza domiciliare? In previsione dello sviluppo del team di Assistenti alle famiglie selezioniamo COLLABORATORI FAMILIARI

Le risorse verranno inserite in contesti familiari e potranno valutare offerte lavorative riguardanti:

- assistenza domiciliare a persone anziane (come conviventi e non)

- assistenza ospedaliera integrativa diurna e notturna

- collaborazione domestica

- attività di baby sitting

Requisiti:

- pregressa esperienza nella mansione;

- professionalità, serietà e referenze dimostrabili;

- flessibilità e buona predisposizione alle relazioni interpersonali.

Sede di lavoro: Area di Fidenza

Sei pronto per una nuova esperienza nella ristorazione?

Partecipa al RECRUITING DAY

Selezioniamo: CAMERIERI, ADDETTI CUCINA e PIZZAIOLI

Requisiti richiesti: esperienza minima maturata in ruoli affini, disponibilità a lavorare su turni flessibili week end e festivi.

Ricordati di portare il tuo cv!

Durante la giornata avrai la possibilità di fare un colloquio con l’azienda.

PRIVATI 35 ANNUNCI

MANUTENTORE CON ALLOGGIO

Struttura ricettiva in Parma cerca manutentore, o coppia, disponibile a trasferirsi in alloggio, fornito gratuitamente presso la struttura.

La persona dovrà saper svolgere i lavori di: tinteggio, piccole riparazioni elettriche e idrauliche, cura area verde ecc.

Si offre posto di lavoro come manutentore degli appartamenti e delle aree verdi, con contratto full-time.

MANUTENTORE

Struttura ricettiva in Parma cerca manutentore in grado di manutenere gli appartamenti (tinteggi, piccole riparazioni ecc.) e le aree verdi.

Si offre contratto full-time.

ADDETTE CALL CENTER E CUSTOMER SERVICE

Azienda leader nel settore tendaggi, ricerca impiegata con mansioni di presa appuntamenti e customer service rigorosamente madrelingua francese, determinata e ambiziosa che sia orientata a lavorare per raggiungere obiettivi comuni.

Competenze richieste:

motivazione e focus sull’obiettivo;

flessibilità, dinamismo, proattività;

predisposizione al contatto con il pubblico;

buon utilizzo dei principali strumenti informatici – internet.

Sede di lavoro: provincia di Parma

Gruppo leader da oltre 10 anni nel settore immobiliare di Parma cerca 3 candidati per ricoprire il ruolo di RESPONSABILE DI AGENZIA.

Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore; patente B; età indicativa 25-45 anni.

Pub è alla ricerca di CAMERIERI e BARMAN per lavoro part-time notturno e nei fine settimana/festivi.

Si cercano persone giovani, solari, dinamiche e di bella presenza.

Ristorante elegante in Parma, è alla ricerca di un COMMIS DI SALA da assumere con contratto di apprendistato full time.

Requisiti indispensabili: automunito, diploma della scuola alberghiera, conoscenza di almeno una lingua a livello b1 o superiore.

Studio di consulenza tributaria ricerca IMPIEGATO AMMINISTRATIVO CONTABILE con esperienza nelle mansioni di registrazione contabilità ordinaria e semplificata, adempimenti IVA e operazioni tributarie e contabili in genere. Si valuta orario di lavoro part-time o full-time.

L'agenzia Assicurazioni con sedi a Parma, ricerca una/o STAGISTA da inserire nella propria struttura per avviarla/o alla professione di IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. La ricerca è rivolta a uomini

Famiglia di Parma ricerca uno/a COLLABORATORE/TRICE DOMESTICO/A con buona capacità di cucina. La persona che stiamo cercando sarà addetto/a alla preparazione dei pasti, fare la spesa, addetto ai servizi generali della casa sulla base delle necessità della famiglia. Dovrà svolgere le mansioni assegnate in totale autonomia e responsabilità. Luogo di Lavoro Parma e Collecchio e disponibilità in base alle esigenze. Assunzione CCNL Lavoro Domestico.

Dinamica realtà operante nel settore dei servizi alle aziende ricerca giovani diplomati/laureati, max 28 anni, da indirizzare ad ATTIVITÀ DI CARATTERE COMMERCIALE.

- Ci rivolgiamo a candidature realmente interessate ad intraprendere un percorso di formazione e di crescita in ambito commerciale, in possesso di Diploma e/o Laurea o cultura equivalente

- Si propone un iniziale rapporto con contratto di apprendistato ed una fase formativa che consentirà al candidato di verificare il suo potenziale e l’attitudine di vendita, in affiancamento a personale esperto.

Verrà considerato requisito preferenziale una seppur breve esperienza professionale già sviluppata in analogo ruolo.

La sede di lavoro è Parma.

Bar cerca un/una APPRENDISTA con i seguenti requisiti:

- esperienza minima, maturata in contesti simili;

- disponibilità a lavorare su turni, anche nei weekend e nei giorni festivi;

- motivazione, affidabilità e flessibilità;

- orientamento al cliente;

- capacità di lavorare sotto pressione;

- predisposizione al lavoro di gruppo e al rispetto delle regole;

- NO PERDITEMPO.

Hotel in provincia di Parma cerca ADDETTO/A ALLA RECEPTION turni diurni/notturni.

Si richiede conoscenza lingua inglese e auto munito.

Centro "Estetico" con sede a Pontetaro (PR) seleziona ESTETISTA ESPERTA.

Centro "Benessere" con sede a Pontetaro (PR) seleziona ESTETISTA SPECIALIZZATA IN MASSAGGI E TRATTAMENTI VISO E CORPO.

Vuoi diventare Estetista? Selezioniamo PERSONALE PER CENTRO ESTETICO a Pontetaro (PR).

Importante azienda specializzata nell'Oil & Gas cerca, per la propria sede di Parma, un/a impiegato/a per lavori a turni come TECNICO DI SALA CONTROLLO.

Requisiti: età tra i 25 e i 35 anni, Diploma di Perito Meccanico/Elettrotecnico/Informatico con buone capacità di utilizzo PC e principali programmi MS Office.

Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria.

Contratto inizialmente a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato.

Cerchiamo giovane con precedente esperienza in LOGISTICA / SPEDIZIONI (NO AUTISTI) PER RUOLO COMMERCIALE / OPERATIVO.

La persona dovrà saper utilizzare in modo fluido il PC.

Orario di lavoro: full time Lun/Ven

Sede di lavoro: Fidenza (PR)

Importante azienda specializzata nell’Oil & Gas cerca, per la propria sede di Parma, un TECNICO ELETTROSTRUMENTISTA.

Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza nel settore e padronanza nell’utilizzo del PC. Viene offerto lavoro full-time, inizialmente a tempo determinato con possibilità di successiva assunzione a tempo indeterminato.

Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria con 14 mensilità.

Necessitiamo di ampliare la nostra divisione tecnica con un professionista che si occupi della PROGRAMMAZIONE PLC OMRON, ALLEN BRADLEY, SIEMENS, SCADA WONDERWARE.

È richiesta una breve esperienza nel settore, una buona conoscenza della lingua inglese, la disponibilità all’esecuzione di lavori manuali per la realizzazione di collaudi in autonomia e la disponibilità ad effettuare trasferte in Italia e all’estero (indicativamente 60-80 giorni/anno). Cerchiamo una persona proattiva e dinamica, con buona capacità di adattamento e problem solving, di comunicazione e collaborazione.

Affermata azienda di Parma, attiva nel campo edile da oltre 30 anni cerca un TECNICO EDILE; la risorsa, assisterà il suo responsabile di riferimento, in tutte le fasi del cantiere.

Contratto di lavoro: Tirocinio formativo retribuito di max 6 mesi, finalizzato all'assunzione.

Requisiti richiesti:

- Automunito;

- Età ideale da 20 a 29 anni;

- Buona conoscenza del pacchetto Microsoft office;

- Esperienza lavorativa di 2-3 anni, settore edile;

- Diploma in discipline tecniche (edile, meccanico, geometra, elettrotecnico, etc)

- Predisposizione al lavoro in team e ai rapporti interpersonali; spiccate doti organizzative, capacità di problem solving, dinamismo e flessibilità.

Importante azienda specializzata nell'Oil & Gas cerca, per la propria sede di Parma, un COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE).

La risorsa, inserita nel Servizio Safety aziendale, si occuperà dell'elaborazione della documentazione tecnica richiesta per le attività di cantiere. Effettuerà sopralluoghi sui cantieri situati nel Nord Italia al fine di verificare l’effettiva conformità alla normativa in materia delle attività svolte. Fornirà supporto ai Responsabili al fine di garantire l’esatta esecuzione delle procedure aziendali.

Il candidato ideale ha flessibilità, attenzione al dettaglio e capacità relazionali, è disponibile a trasferte di breve/media durata e possiede ottime capacità di utilizzo del PC.

È richiesta laurea in Ingegneria o Diploma Tecnico con possesso dei requisiti minimi RSPP/ASPP. Il possesso dell'abilitazione all'attività di CSE ed una pregressa esperienza di almeno 5 anni nel settore costituisce importante valore aggiunto.

Inquadramento: CCNL Metalmeccanico Industria con 14 mensilità.

Contratto inizialmente a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato.

Azienda leader nel settore dell'Information Technology, per la sua sede di Parma, ricerca risorsa in un'ottica di ampliamento della propria divisione commerciale dovuta alla sua forte crescita sul mercato.

La ricerca ha carattere di urgenza, con inserimento immediato previo stage retribuito.

La risorsa dovrà coprire un nuovo ruolo di INTERNAL SALES che vedrà affidati i seguenti compiti:

• Scouting e mappatura dei clienti prospect di territorio partendo da una base precondivisa con l’obiettivo di generare un contatto commerciale.

• Gestione, catalogazione e monitoraggio di quanto svolto nel day by day tramite apposito strumento

• Acquisizione della capacità di presentare la struttura di cui farà parte

• Previa formazione e training, una relazione diretta con i clienti a supporto del commerciale assegnatario con cui condividerà gli stessi

• Predisposizione di offerte a supporto dei commerciali della Sede di Parma.

• Secondariamente, gestione e condivisione delle problematiche del backoffice commerciale.

Si offre:

A - Stage retribuito a norma di legge, volto alla formazione ed al trasferimento del know-how necessario allo svolgimento delle mansioni descritte per il tempo necessario. Tale percorso è volto al successivo step (contratto di apprendistato secondo la normativa vigente).

B - Se il candidato sarà ritenuto idoneo alla funzione indicata, assunzione inizialmente con la modalità di apprendistato per poi passare, al termine dello stesso, al contratto a tempo indeterminato con possibilità di premi legati al raggiungimento degli obiettivi.

C - Inserimento in una realtà aziendale vivace, sfaccettata ed in continua evoluzione con ottime prospettiva di crescita sia professionale che economica.

L'aspirante ideale è un diplomato/neo laureato in discipline economiche/scientifiche/tecniche con una forte predisposizione all’attività commerciale e alla tecnologia. Precisione, rigore, capacità di analisi e al tempo stesso flessibilità, sono le caratteristiche di personalità che caratterizzano la figura che stiamo cercando.

La risorsa verrà inserita, alle dirette dipendenze della direzione commerciale, in un’area legata al back office con l’obiettivo di avere una continua formazione sulle tematiche che compongono l’offering aziendale.

Requisiti preferenziali sono una buona conoscenza dalla lingua inglese e la conoscenza del pacchetto Microsoft Office.

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Stage, Tempo indeterminato.

Azienda leader nel settore dell'Information Technology, per la sua sede di Parma, ricerca risorsa in un'ottica di ampliamento della propria divisione tecnica dovuta alla sua forte crescita sul mercato.

La ricerca ha carattere di urgenza, con inserimento nel breve periodo in organico.

La risorsa verrà inserita nel ruolo di ASSISTENTE DI PRODUZIONE e gli saranno inizialmente affidati i seguenti compiti:

• Supporto al responsabile di produzione nella pianificazione e gestione delle risorse

• Monitoraggio e controllo dei servizi eseguiti tramite l’utilizzo degli strumenti forniti a supporto.

• Supporto al pre-sales tecnico per la compilazione della documentazione necessaria da fornire al backoffice commerciale per la redazione delle offerte commerciali.

• Supporto nello sviluppo e nell’implementazione di un software interno dedicato alla gestione dei servizi e dei processi.

Si offre:

A – Formazione adeguata sulle dinamiche interne alla struttura, sia per quanto riguarda il Reparto Commerciale che il Reparto Tecnico, sia sui prodotti, le soluzioni e i servizi proposti alla clientela.

B- realtà aziendale vivace, sfaccettata ed in continua evoluzione con ottime prospettive di crescita professionale.

La risorsa verrà inserita, alle dirette dipendenze della direzione, in un nuovo ruolo pensato a supporto della direzione tecnica, con l’obiettivo di avere una continua formazione sulle tematiche che compongono l’offering aziendale in ambito servizi e gestione infrastrutture informatiche.

Il candidato ideale è un neo laureato/laureato in ingegneria gestionale o similari, con una forte predisposizione alla tecnologia. Precisione, rigore, capacità di analisi e al tempo stesso flessibilità, sono le caratteristiche di personalità che caratterizzano la figura che stiamo cercando. Si valutano anche profili con esperienza maturata in settori differenti.

L’inquadramento contrattuale sarà in funzione delle competenze e dell’esperienza maturata.

Si richiede una buona padronanza dalla lingua inglese e la conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Outlook e Powerpoint).

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Stage, Apprendistato, Tempo indeterminato

Education: Laurea breve (Preferibile)

Language: inglese (Preferibile)

Azienda leader nel settore dell'Information Technology, per la sua sede di Parma, ricerca risorsa in un'ottica di ampliamento della propria divisione tecnica dovuta alla sua forte crescita sul mercato.

La risorsa dovrà coprire il ruolo di SISTEMISTA SENIOR che vedrà affidati i seguenti compiti:

• mantenimento e monitoraggio dell’infrastruttura tecnologica delle aziende clienti in team col nostro gruppo di lavoro

• gestione, catalogazione e monitoraggio di quanto svolto nel day by day tramite apposito strumento

Si offre:

• inserimento in realtà aziendale vivace, sfaccettata ed in continua evoluzione con ottime prospettive di crescita professionale

• formazione continua in ambito informatico

• L’inquadramento e il pacchetto retributivo previsto per l'inserimento di tale profilo saranno commisurati all'esperienza ed alle capacità dimostrate in fase di colloquio.

Il candidato ideale ha maturato un’esperienza almeno triennale nella medesima mansione, è in possesso di ottime capacità analitiche, forte orientamento ai risultati, curiosità intellettuale e capacità di lavorare all’interno di gruppi di lavoro, con capacità di adattamento a diverse situazioni ambientali. Precisione, autonomia, capacità di pianificazione, buone capacità relazionali e al tempo stesso flessibilità, sono le caratteristiche di personalità che completano la figura che stiamo cercando.

Sono richiesti le seguenti competenze:

• Capacità di analisi e comprensione di problematiche complesse

• Conoscenza delle principali piattaforme Microsoft

• Conoscenza ed esperienza maturata su piattaforme di virtualizzazione VMWare

• Conoscenza dei sistemi di posta elettronica.

• Gestione del backup

• Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office

Competenze gradite:

• Capacità di gestione e configurazione degli apparati di rete

• In possesso di certificazioni in almeno uno di questi ambiti: Microsoft, Vmware e Veeam

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Apprendistato, Tempo indeterminato

Education: Diploma (Obbligatorio)

Luogo del lavoro: Parma, Emilia-Romagna, con spostamento nell'ambito territoriale per l'assistenza sul parco clienti.

Language: inglese (Preferibile)

Azienda leader nel settore dell'Information Technology, per la sua sede di Parma, ricerca risorsa in un'ottica di ampliamento della propria divisione tecnica dovuta alla sua forte crescita sul mercato.

La ricerca è finalizzata all’assunzione, l’inserimento avverrà previo stage retribuito.

La risorsa dovrà coprire un nuovo ruolo di SISTEMISTA JUNIOR che vedrà affidati i seguenti compiti:

- mantenimento e monitoraggio dell’infrastruttura tecnologica delle aziende clienti in team col nostro gruppo di lavoro

- gestione, catalogazione e monitoraggio di quanto svolto nel day by day tramite apposito strumento

Si offre:

- Stage retribuito a norma di legge, volto alla formazione ed al trasferimento del know-how necessario allo svolgimento delle mansioni descritte per il tempo necessario. Tale percorso è volto al successivo step (contratto di apprendistato secondo la normativa vigente).

- Se il candidato sarà ritenuto idoneo alla funzione indicata, assunzione con la modalità dell'apprendistato.

- realtà aziendale vivace, sfaccettata ed in continua evoluzione con ottime prospettive di crescita professionale.

Il candidato ideale è un diplomato/neo laureato in discipline informatiche, con una forte predisposizione alla tecnologia. Precisione, rigore, capacità di analisi e al tempo stesso flessibilità, sono le caratteristiche di personalità che caratterizzano la figura che stiamo cercando.

Sono richiesti le seguenti competenze:

- Conoscenza dei sistemi Microsoft Windows 7/10

- Conoscenza dei principi di base del Backup e del software antivirus

- Principi di base per la manutenzione hardware

- Buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office

Competenze gradite:

- IBM Lotus Notes

- Conoscenza della suite cloud Microsoft Office 365

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Stage, Apprendistato

Education: Diploma (Obbligatorio)

Language: inglese (Preferibile)

Si ricercano HOSTESS/ASSISTENTI PER EVENTI AUTOMOBILISTICI IN DIVERSI PAESI europei

REQUISITI RICHIESTI:

- Aspetto curato - età tra i 20 e i 30 anni;

- Annuncio rivolto ad ambosessi

- Predisposizione al contatto con il pubblico;

- Conoscenza fluente della lingua Inglese ed eventuali altre lingue;

- Disponibilità a viaggiare per trasferte di media-lunga durata (da 1 settimana a 1 mese e mezzo circa);

- Si richiedono altresì responsabilità, precisione e organizzazione personale;

- Patente di guida.

MANSIONI:

Il lavoro consiste nell'accogliere e seguire gli ospiti durante le varie fasi dell'evento (Accredito e supporto partecipanti, gestione turni di guida durante le attività dinamiche in pista).

CONTATTI:

Distributore esclusivo italiano, saldamente radicato nel territorio, per azienda Svizzera leader dal 1901 nel settore della sanificazione, cerca INCARICATI DA FORMARE e inserire nel mondo del lavoro.

Offriamo alta formazione professionale, serietà e attenzione alla persona. Sono gradite risorse di ogni età, sesso e trascorsi lavorativi. Nessuna esperienza prevista, solo volontà di mettersi in gioco. Fisso e provvigioni.

Per l'attività di UFFICIO STAMPA E SOCIAL MEDIA il/la candidato/a deve avere un’ottima conoscenza della lingua INGLESE, meglio se anche della lingua TEDESCA scritta e parlata, avere esperienza nella gestione dei social media, essere automunito/a.

Sede di lavoro: Sala Baganza (PR)

Si seleziona per officina e ampliamento organico TORNITORE FANUC con esperienza - SCOPO ASSUNZIONE -

Requisiti indispensabili:

- Ottima lettura del disegno tecnico

- Piazzamento e programmazione macchina in autonomia

- Precisione e responsabilità

- Conoscenza linguaggio FANUC

Disponibilità a lavorare su turni

Sede di lavoro: Montecchio Emilia (RE)

DISPONIBILITA' IMMEDIATA

Punto vendita di Ponte Taro (PR) ricerca personale come ADDETTI AI REPARTI E AL MAGAZZINO. Si richiede: residenza zone limitrofe; disponibilità anche nei week end e festivi.

Cercasi BARISTA seria con esperienza.

Impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all’estero, ricerca un CARRELLISTA per lo stabilimento produttivo sito a Ponte Taro (PR).

La risorsa verrà inserita all’interno del reparto traverse.

Il candidato ideale deve aver maturato esperienza come carrellista, preferibilmente in realtà aziendali industriali.

Indispensabile l’abilitazione alla conduzione di carrelli frontali la disponibilità a lavorare su turni.

Domicilio in provincia di Parma.

Impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all’estero, ricerca un MANUTENTORE per lo stabilimento produttivo sito a Ponte Taro (PR).

Il candidato ideale deve aver maturato 2-3 anni in analoga mansione preferibilmente in aziende con impianti semiautomatizzati.

Dovrà occuparsi delle manutenzione operativa di una linea di produzione semiautomatizzata e della manutenzione semplice degli impianti di servizio presenti nello stabilimento (centrali termiche, impianti elettrici, impianti pneumatici, carroponti,ecc.).

Tra le competenze attese la conoscenza di impianti elettrici e bordo macchina, componenti e impianti meccanici, oleodinamici e pneumatici e la conoscenza di base di Office.

È richiesto un diploma tecnico o scuola professionale ad indirizzo elettrotecnico/elettronico.

Residenza in provincia di Parma.

Impresa di costruzioni generali, con cantieri in Italia e all’estero, ricerca un CAPO TURNO per reparto Traverse dello stabilimento produttivo sito a Ponte Taro (PR).

La risorsa, che risponderà al Responsabile di stabilimento, avrà la responsabilità della conduzione della linea di produzione semiautomatizzata con la gestione del gruppo di lavoratori composto da circa 20 addetti.

Il candidato ideale deve aver maturato significativa esperienza in analoga mansione, preferibilmente in realtà aziendali con linee di produzione semiautomatizzate.

È richiesto il conseguimento di un diploma tecnico con indirizzo elettromeccanico ed un’età compresa fra i 30 – 45 anni.

Completano il profilo, la conoscenza di principi di elettromeccanica, pneumatica ed oleodinamica e la disponibilità a lavorare su turni.

Domicilio in provincia di Parma.

Bistrot in Parma cerca ragazzo/a max 25 anni per tirocinio, con mansioni di SERVIZIO AL TAVOLO/BAR.