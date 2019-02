"Juve-Parma 3-3 e il mio urlo dalla camera 2": "telecronaca" di un bambino dall'ospedale

Pubblichiamo la cronaca di Juve-Parma scritta da Mirko, un bambino ricoverato in ospedale a Parma.



Alla 21ª giornata di campionato, la Juventus affronta in casa il Parma alle 20,30. I primi 15 minuti il Parma gioca bene, attaccando e pressando nella metà campo avversaria. Al minuto 36 la Juventus si porta in vantaggio con Cristiano Ronaldo. Le squadre tornano negli spogliatoi per 1-0.

Comincia il secondo tempo e il Parma non riesce più a trovare spazi e la Juve ne approfitta per raddoppiare con Daniele Rugani al 62°. Dopo due minuti Antonino Barillà accorcia le distanze con uno splendido gol di testa. dopo altri 2 minuti Ronaldo trova il secondo gol e porta il risultato sul 3-1.

Al 74° Kucka serve Gervinho che fa gol di tacco. Sembra tutto finito quando Inglese al 93° serve di nuovo Gervinho che tira in porta, Perin la respinge ma la palla sbatte contro la traversa ed entra: 3-3. Esultano i boys insieme alla città ed un urlo si leva dalla camera 2... il mio!

Dal reparto di Oncoematologia, Ospedale dei Bambini di Parma, è tutto.