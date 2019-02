Poche settimane, e si riaccenderanno i riflettori sul caso Pesci. Il gip ha dato il via libera al giudizio immediato per l'imprenditore di «Surf in Paradise» e per Wilson Ndu Aniyem, il nigeriano che lo scorso luglio avrebbe condiviso con lui la notte di sesso, droga e alcol nell'attico di via XXIV Maggio, stuprando per ore una ragazza di 21 anni. Le prove sono «evidenti», come aveva sostenuto il pm Andrea Bianchi nella sua richiesta. Inoltre, come previsto dalla legge, non sono passati più di 180 giorni dagli arresti.

Dunque, nessuna udienza preliminare. Ma ora spetterà ai due imputati scegliere quale strada percorrere.

