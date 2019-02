Foibe, Pizzarotti contro Salvini: "E' stata una tragedia, ma è vergognoso tirare in mezzo l'Anpi"

«Quando si parla di fatti storici e di drammi che hanno colpito l’Italia bisognerebbe che il negazionismo fosse lasciato fuori dalla porta, senza se e senza ma. Anzi, bisognerebbe che il negazionismo fosse un’attività bandita dal pensiero umano. Le foibe sono una tragedia e purtroppo un fatto storico, e per quel che mi riguarda vanno lette e affrontate con gli occhi della storia». Lo scrive su Facebook il sindaco di Parma Federico Pizzarotti, intervenendo sulle polemiche per il convegno 'Foibe e fascismo" nella città emiliana.

Per Pizzarotti «politicizzare i fatti storici è sbagliato sempre, che lo si faccia a destra o che lo si faccia a sinistra. E su questo ho sempre preso posizione netta». Ma, riferendosi senza citarlo alle parole di Matteo Salvini, «un’altra cosa da non fare - prosegue - è tirare in mezzo l’Anpi. Trovo del tutto stupido e pericoloso affermare: basta contributi pubblici a 'queste" associazioni. Si vergognasse il ministro che lo pensa».