Schianto sulla via Emilia tra un camion e una moto: un ferito grave

Pauroso incidente poco prima delle 7.30 sulla via Emilia a Sanguinaro. Ad entrare in collisione sono stati un camion e un motociclo. Il conducente della due ruote è stato sbalzato a terra e ha riportato seri traumi. E' stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso del Maggiore e ricoverato nell'area codici rossi.