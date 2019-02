Il colpo in cantina riesce, al supermercato no: il ladro si ferisce e finisce al pronto soccorso

Hanno aperto la cantina di una casa in via Ugozzolo e hanno portato via una bicicletta, un pulivapor e alcuni attrezzi da lavoro. L’episodio è avvenuto l’altra notte. Ieri invece dopo le 22 le Volanti sono intervenute in vicolo Sant’Alessandro dove un cittadino aveva segnalato un uomo intento a scardinare una grata vicino al Carrefour con il probabile intento di penetrare nel supermercato. I poliziotti hanno trovato in azione un bengalese di 30 anni che si è ferito e è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.