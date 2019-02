Via Prampolini, i ladri fanno razzia notturna sulle auto in sosta

"Sapevo che prima o poi sarebbe successo anche qui, dopo ben 25 anni di sonni "tranquilli"". A scrivere è un lettore, Michele, residente in via Prampolini, nel quartiere San Leonardo. E' uno dei residenti che questa mattina, usciti di casa, hanno trovato i vetri della propria auto rotta e i segni dei ladri a caccia di bottino.

"Dalla foto che ho scattato si può chiaramente notare l'intenzionalità ripetuta: il vetro è stato colpito in 5 punti diversi come se stessero cercando la zona più debole per sfondarlo. - racconta - Nel mio caso non ci sono riusciti, i finestrini probabilmente sono rinforzati di serie, ma i vicini con cui ho avuto modo di parlare purtroppo non son stati così fortunati e si son ritrovati il vetro anteriore destro sfondato e derubati dei piccoli oggetti che avevano in auto, sia in vista che all'interno del cruscotto. Per mia fortuna, essendo assicurato, il danno maggiore è la perdita di tempo di andare da un riparatore ma soprattutto il turbamento che possa accadere nuovamente. La cosa che mi (ci) rammarica di più è che questi individui siano assolutamente consapevoli del fatto che la telecamera di sorveglianza installata da ormai 2 anni sia costantemente fuori servizio, il che gli permette di agire indisturbati anche sotto i lampioni nonostante la rinnovata (e meno male!) illuminazione della via. Ovviamente ricondurre il tutto a un problema di telecamere è ignorantemente riduttivo; il vero problema è palesemente etico e sociale in una società dove ormai, fin che non ci scappa il morto ( e poi e poi), tutto è permesso".