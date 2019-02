Il cane Barak in azione tra i parchi e viale dei Mille: fiutati oltre due etti di droga

I numeri dei controlli di ieri effettuati dalla polizia al parco Falcone e Borsellino, viale dei Mille e viale Vittoria e zona stazione. Grazie al fiuto del cane Barak al parco Nord la polizia ha trovato 8 involucri con 37 grammi di marijuana. Al Falcone e Borsellino trovato invece 12 involucri di marijuana per 64 grammi e 8 pezzi di hashish per 89 grammi. In viale dei Mille 11 involucri di marijuana per 37 grammi. Nel totale 227 grammi tra marijuana e hashish. Identificate 23 persone, tra cui un uomo segnalato come assuntore.