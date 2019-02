“Ci tengo a esprimere tutto il mio apprezzamento molto forte per tutta la mia équipe, per tutto quello che ha fatto in questi anni e per la crescita che c’è stata. Oggi davvero posso dire che l’équipe del pronto soccorso di Parma è di livello internazionale”. A dirlo è stato questo pomeriggio Gianfranco Cervellin, direttore del Pronto soccorso, annunciando ufficialmente la propria decisione di andare in pensione a decorrere dal prossimo primo maggio. “Quello che Cervellin ha fatto in questi anni in questo ospedale - ha detto il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Massimo Fabi - è qualcoaa di unico nel panorama nazionale, realizzando qualcosa di altamente innovativo”.