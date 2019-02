Si chiama Hajar Nafidi, ha 22 anni ed è una studentessa di medicina. Ma è nella sua divisa di volontaria dell'Assistenza Pubblica Parma con che veste il ruolo di testimonial: divisa, sorriso e hijab, il velo della tradizione musulmana.

"Non sono richiesti requisiti speciali per entrare a far parte della nostra famiglia. Vuoi venire a scoprire cosa puoi fare, anche tu, per gli altri?", recita l'invito che annuncia la partenza del corso per nuovi militi. L'appuntamento per gli interessati è per lunedì 18 febbraio alle 20.45 nella sede di via Gorizia 2/A.