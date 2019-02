Distrugge un bagno al Pronto soccorso

Ha dato in escandescenze all'interno del Pronto soccorso distruggendo addirittura un bagno e seminando il panico. È accaduto di notte e protagonista dell'episodio è stata una donna che era stata trasportata da Collecchio al Maggiore in evidente stato di alterazione psicofisica, da parte di un'ambulanza della Croce rossa di Medesano. Una volta al Pronto soccorso, dopo le due di notte, la donna, in attesa di essere visitata, prima si è messa a urlare e a minacciare, poi è entrata nel bagno e si è chiusa all'interno distruggendo tutto quello che le capitava a tiro. Soltanto l'intervento delle forze dell'ordine, del personale del Pronto soccorso e degli addetti alla sicurezza dell'Ivri ha successivamente fatto sì che la donna uscisse e si calmasse. r.c.