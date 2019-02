Ruba a bordo delle auto nel parcheggio di via Volturno: arrestato "in diretta"

Stanotte stava rubando a bordo delle auto nel parcheggio dell’ospedale di via Volturno ma qualcuno lo ha visto e ha allertato le Volanti, che hanno individuato e arrestato un ventenne moldavo già noto per reati contro la persona.

Il giovane, cui sono stati trovati addosso arnesi da scasso e parecchio materiale elettronico, aveva infranto i vetri di tre auto. È stato arrestato. Le Volanti sono ancora al lavoro per verificare se ci sia sempre il moldavo dietro ad altri cinque furti su auto nei parcheggi di via Kennedy e viale Fratti.

Ieri pomeriggio invece le Volanti hanno recuperato una bicicletta rubata e hanno denunciato un nigeriano di 26 anni, che era in sella.