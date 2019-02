Via Zarotto, piace l'idea della nuova piscina all'aperto: vince il "sì" con il 68% dei voti

Piace ai nostri lettori l'idea di una nuova piscina all'aperto, nel parco Ferrari di via Torelli, nei pressi della piscina coperta. Il sondaggio sul nostro sito ha ottenuto circa 7mila visualizzazioni.

La domanda era Via Zarotto. Il Comune pensa a una nuova piscina all'aperto. Siete d'accordo? Il 68% di chi ha risposto ha votato Sì, mi piace. Il restante 32% dei votanti pensa che No, non ce n'è bisogno.