Aveva sottratto sistematicamente dai conti correnti dei condomini consistenti somme di denaro: prelievi allo sportello, bonifici bancari disposti a suo benefico e con causali mendaci. E di fronte a proprietari ed affittuari esibiva documenti che attestavano pagamenti ed esborsi in realtà mal sostenuti. Il risultato? I condomini sono stati costretti, alla lunga, a sborsare nuovo denaro per fatture mai saldate. Ma adesso la Guardia di Finanza ha presentato un (primo) conto anche a lui, L.O., amministratore di alcuni condomini in città: gli sono stati sequestrati - su ordine del gip - 40mila euro.