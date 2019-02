Pioggia di multe nei bar: 15 violazioni e un "conto" da quasi 10mila euro

Raffica di controlli amministrativi, l'altra sera, nei bar del centro storico e della prima periferia. In quattro bar cittadini sono arrivati agenti della questura e municipali, guardia di finanza e ispettorato del lavoro.

Parecchie le irregolarità riscontrate nel "blitz": tra quattro bar in città e un circolo privato all'ex Salamini, sono state accertate 15 violazioni; una quarantina di persone identificate. In tutto sono piovute multe per quasi diecimila euro.